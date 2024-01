LIVE Ciclismo su pista, Europei 2024 in DIRETTA: Simone Consonni tra i più attesi nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Ciclismo su pista 2024, in scena ad Apeldoorn (Olanda). La rassegna continentale è arrivata al penultimo giorno di gare, il quarto, in cui va in scena l’Omnium maschile. Quest’oggi verranno assegnati 5 titoli: 2 maschili e 3 femminili.

Il programma inizierà nel pomeriggio con le qualificazioni dei 500 metri femminili dal blocco, in cui l’Italia proverà ad essere protagonista con Martina Fidanza e Miriam Vece. Nella sessione pomeridiana poi spazio alla prima delle quattro prove dell’Omnium, lo scratch. In questa corsa l’Italia proverà a fare la voce grossa con Simone Consonni, uno dei più attesi alla vigilia della gara.

La sessione serale verrà aperta dalla corsa a tempo dell’omnium, seguita dalle semifinali dello sprint maschile e la finale dei 500 metri femminili dal blocco. Si proseguirà con la corsa ad eliminazione (omnium maschile), e due gare femminili: quella a punti e quella ad eliminazione in cui l’Italia schiera rispettivamente Silvia Zanardi e Chiara Consonni. Concluderanno la giornata la finale dello sprint maschile e la corsa a punti, ultima prova dell’omnium maschile.

La quarta giornata di gara degli Europei di ciclismo su pista inizierà alle 15.00 con il via della sessione pomeridiana, mentre quella serale scatterà alle 18.00. L’evento sarà visibile su Eurosport 2 e Rai Sport (differita), mentre la copertura streaming sarà affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di Ciclismo su pista con aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi nulla. Buon divertimento.

