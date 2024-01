Sport in tv oggi (domenica 28 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, 28 gennaio: sono in programma la finale maschile degli Australian Open di tennis, le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, snowboard, sci freestyle e combinata nordica, le Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024, i Mondiali di volo per il salto con gli sci, gli Europei Open di biathlon ed i Mondiali di slittino, e molto altro ancora.

Si correrà alle ore 16.20 l’edizione numero 103 del Grand Prix d’Amerique 2024: saranno i migliori 18 cavalli del Gruppo 1 Internazionale a darsi battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore, per un montepremi complessivo di 1 milione.

Il circuito Visma Ski Classics vedrà andare in scena alle ore 8.00, con la partenza di uomini e donne élite da Moena, la 51ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran fondo italiana che festeggia i 53 anni dalla prima edizione del 1971. Si arriverà a Cavalese dopo 70 km: i migliori arriveranno attorno alle 11.00.

Terminerà a Goms, in Svizzera, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni elvetica si concluderà con le gare distance in tecnica libera. La 20 km mass start vedrà il via alle ore 09.30 per le donne ed alle ore 13.30 per gli uomini.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 28 gennaio

02.00 Olimpiadi Invernali Giovanili Gangwon 2024: 9a giornata – eurosport.it, discovery+, Olympic Channel

05.00 Tennis, Australian Open: finale doppio femminile, Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko – Su-Wei Hsieh/Elise Mertens – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+.

08.00 Sci di fondo, 51ma Marcialonga di Fiemme e Fassa – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

08.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo La Massana: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile, 1a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

(Non prima delle) 09.30 Tennis, Australian Open: finale singolare maschile, Jannik Sinner – Daniil Medvedev – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+.

09.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tl mass start femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: NH HS 100 femminile – eurosport.it, discovery+

09.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide, uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Sci velocità, Coppa del Mondo Vars: gara-1 maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: NH HS 100 maschile – eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Cortina: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile, 2a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide, donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Biathlon, Europei Open / IBU Cup Brezno-Osrblie: staffetta mista – eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

10.45 Slittino, Mondiali Altenberg: singolo femminile, 1a manche – YouTube FIL Luge

11.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: NH HS94 femminile – eurosport.it, discovery+

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: superG maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.40 Snowboard, Coppa del Mondo Simonhöhe: PGS a squadre miste – Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide, uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo St. Moritz: skicross maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

12.20 Slittino, Mondiali Altenberg: singolo femminile, 2a manche – YouTube FIL Luge

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Pomigliano-Milan – DAZN, ZONA DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile, 1a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tl mass start maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide, donne élite – Eurosport 2 HD, Rai Play 2, eurosport.it, discovery+

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 8 km femminile – eurosport.it, discovery+

14.00 Salto con gli sci, Mondiali volo Tauplitz: HS235 a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Biathlon, Europei Open / IBU Cup Brezno-Osrblie: staffetta single mixed – eurosport.it, discovery+, Eurovision Sport

14.00 Slittino, Mondiali Altenberg: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

14.30 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile, 2a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Frosinone – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Sassuolo – DAZN

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide, uomini élite – Rai Play 2, eurosport.it, discovery+

15.45 Volley, Coppa Italia: finale, Perugia-Monza – Rai Play 3, VBTV, dalle 16.00 Rai 2 HD

16.20 Ippica, Grand Prix d’Amerique – Rai Sport HD, EQU TV, Rai Play, Sky Go, NOW

16.30 Basket, Serie A: Brescia-Pistoia – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Bergamo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Pinerolo – VBTV

17.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Ragusa – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Milano – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Brixia – LBF TV

18.00 Calcio, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Napoli – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Volley femminile, Serie A1: Trentino-Novara – VBTV, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

19.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Casalmaggiore – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

20.00 Speed skating, Coppa del Mondo Salt Lake City: 3a giornata – eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Inter – DAZN, ZONA DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Domenica 28 Gennaio

14:00 TennisMania Speciale Australian Open. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:00 Sport&Turismo: “Cortina, città olimpica”. Fantini Club su sport2u.tv

20:00 Banana Sport, un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv

