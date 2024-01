Sport in tv oggi (domenica 14 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Iniziano gli Australian Open, con il debutto di Jannik Sinner nel primo Slam della stagione tennistica. Gli Europei di pallanuoto entrano nel vivo con le semifinali e l’Italia vuole essere grande protagonista contro la Spagna. Si concludono gli Europei di ciclismo su pista, dove gli azzurri cercheranno gli ultimi sussulti.

Grande abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG femminile di Altenmarkt e lo slalom maschile di Wengen; si concludono gli Europei di short track e pattinaggio artistico; la Coppa del Mondo di biathlon regala gli inseguimenti a Ruhpolding; non mancheranno slittino, bob, salto con gli sci e combinata nordica.

Ampio spazio a Coppa d’Africa e Coppa d’Asia per quanto riguarda il calcio. Da seguire anche i vari campionati nazionali di calcio, volley, basket, pallamano, rugby. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 14 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 14 gennaio

01.00 TENNIS – Australian Open, primo turno (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Arnaldi-Walton (ore 01.00), Bronzetti-Tsurenko (ore 01.00), Sinner-van de Zandschulp (ore 02.00)

01.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour Down Under, terza tappa: Adelaide-Willunga Hill (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

02.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Miami Dolphins (diretta streaming su DAZN)

02.30 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Chicago Bulls (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malaysia Open (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Sapporo (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, settima tappa: Riyadh-Ad Dawadimi (sintesi su Eurosport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Invitational, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.30)

07.30 HOCKEY PRATO FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Cile-Repubblica Ceca (diretta streaming su watch.hockey)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Compact femminile, HS106 a Oberstdorf (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto a squadre maschile/femminile a Parigi (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola individuale maschile/femminile a Tunisi (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

09.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, quinta giornata: sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 HOCKEY PRATO FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Canada-Malesia (diretta streaming su watch.hockey)

10.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Compact maschile, HS106 a Oberstdorf (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 SHORT TRACK – Europei a Gdansk: ripescaggi 1000 metri donne/uomini (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SLITTINO (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Singolo maschile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.00 HOCKEY PRATO FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Giappone-Germania (diretta streaming su watch.hockey)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Wengen, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile ad Altenmarkt-Zauchensee (diretta tv su Rai 2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.15 CICLOCROSS (Campionati Italiani) – Gara elite maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

11.30 BILIARDO – Europei carambola, finali (diretta streaming su Rai Play 3)

11.45 HOCKEY PRATO FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Spagna-Gran Bretagna (diretta streaming su watch.hockey)

12.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Compact femminile, 5 km a Oberstdorf (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Pistoia (diretta streaming su DAZN)

12.30 HOCKEY PRATO FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Italia-USA (diretta streaming su watch.hockey)

12.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Giappone-Vietnam (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO (Serie A) – Lazio-Lecce (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, IBU Live Tv, DAZN)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Lorient (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Wengen, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SHORT TRACK – Europei a Gdansk: finali 1000 metri uomini/donne, staffetta mista, staffetta maschile, staffetta femminile (diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

13.30 SLITTINO (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Team Relay a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Almeria-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Pineto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Recanatese-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Casertana-Messina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SNOOKER – The Masters, Finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Corea del Sud-Spagna (diretta streaming su watch.hockey)

14.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Compact maschile, 7,5 km a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – G.A. Eagles-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 RUGBY FEMMINILE (Serie A) – Unione Rugby Capitolina-Benetton Treviso (diretta streaming su DAZN)

14.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Galà di esibizione a Kaunas (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 16.00 e dalle ore 16.00 su Rai 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

14.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, quinta giornata: sessione pomeridiana (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.00; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, IBU Live Tv, DAZN)

15.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Nigeria-Guinea Equatoriale (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Brest-Montpellier, Metz-Tolosa, Nantes-Clermont (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

15.00 HOCKEY PRATO FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Nuova Zelanda-India (diretta streaming su watch.hockey)

15.10 CICLOCROSS (Campionati Italiani) – Gara elite femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bochum-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Emirati Arabi Uniti-Hong Kong (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Catania-Piacenza (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Wisla (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Valencia (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Parma-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Venezia-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Olbia-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Rimini-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Austria-Egitto (diretta streaming su watch.hockey)

16.30 BASKET (Serie A) – Varese-Venezia (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLANUOTO (Europei, semifinali) – Italia-Spagna (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Nijmegen (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Milano-Cisterna, Padova-Taranto (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Bergamo-Firenze, Conegliano-Chieri, Novara-Pinerolo, Vallefoglia-Cuneo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 VOLLEY (Superlega) – Monza-Modena (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Egitto-Mozambico (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Ragusa-Virtus Bologna, San Giovanni-Schio, Milano-San Martino (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Perugia-Civitanova, Trento-Verona (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Tre partite: Montenegro-Islanda, Romania-Spagna, Svizzera-Francia (diretta streaming su EHF Tv)

18.15 BASKET (Serie A) – Brescia-Treviso (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, dmax.it, DAZN)

18.15 CALCIO A 5 (Serie A) – L84-Italservice Pesaro (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

18.30 PALLANUOTO (Europei, semifinali) – Ungheria-Croazia (diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

18.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Pesaro (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Iran-Palestina (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Padova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Mantova-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Ancona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Belgio-Giappone (diretta streaming su watch.hockey)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Buffalo Bills-Pittsburg-Steelers (diretta streaming su DAZN)

19.00 GOLF (PGA Tour) – Sony Open in Hawaii, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Washington Capitals (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Rio Ave (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Serie A) – Scafati-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Roma (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.00 CALCIO (Supercoppa Spagnola, finale) – Real Madrid-Barcellona (diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Faenza-Brixia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, LBF)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Serbia-Ungheria (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Due partite: Croazia-Austria, Macedonia del Nord-Germania (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-PSG (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Roma (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Carrarese-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – SPAL-Cesena (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Irlanda-Ucraina (diretta streaming su watch.hockey)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Ghana-Capo Verde (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

21.30 BASKET (NBA) – Denver Nuggets-Indiana Pacers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Braga (diretta streaming su DAZN)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Dallas Cowboys-Green Bay Packers (diretta streaming su DAZN)

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...