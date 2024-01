LIVE Short track, Europei 2024 in DIRETTA: Sighel all’attacco, attesa per le staffette

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei di short track 2024. A (Polonia) è tutto pronto per la conclusione di questa rassegna continentale che, fino a questo momento, ha dato numerose soddisfazione alla nazionale azzurra.

La giornata di ieri è stata assolutamente trionfale per l’Italia, capace di conquistare 3 medaglie d’oro e una d’argento, l’obiettivo odierno degli azzurri sarà quello di difendere il primo posto nel medagliere. Il programma odierno sarà particolarmente ricco e le opportunità di medaglia per l’Italia saranno numerose. Nei 1000m femminili Arianna Sighel e Chiara Betti hanno superato la qualificazione e andranno da subito a caccia di un posto in semifinale, nei 1000m maschili i colori azzurri saranno difesi da Pietro Sighel, Mattia Antonioli e Luca Spechenhauser. In conclusione toccherà alla staffetta mista, con l’Italia già qualificata in semifinale e con la staffetta femminile, con l’Italia già certa di un posto in finale, purtroppo invece gli azzurri non saranno al via dell’atto conclusivo nella staffetta maschile.

OA Sporti vi propone la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei di short track 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 13:30!

Foto: FISG

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...