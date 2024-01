Speed skating, i convocati dell’Italia per Salt Lake City: Ghiotto, Giovannini e Lollobrigida le stelle azzurre

Dopo un mese e mezzo di stop, riparte questo weekend a Salt Lake City la Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating con la quinta tappa della stagione. Il ghiaccio dello Utah Olympic Oval ospiterà dal 26 al 28 gennaio il penultimo appuntamento dell’inverno per il circuito maggiore, in attesa dell’ultima prova in Quebec (2-4 febbraio) e soprattutto dei Mondiali su singole distanze di Calgary (15-18 febbraio).

L’Italia, dopo aver ben figurato ai Campionati Europei di inizio gennaio, si presenta alla kermesse statunitense con una delegazione di 12 atleti composta da Laura Lorenzato, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Serena Pergher al femminile e Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Alessio Trentini in campo maschile.

“Quella di Salt Lake City è la tappa più ambita dell’intero circuito per via della velocità della pista e di conseguenza la partecipazione, così come la concorrenza, sarà massima. I nostri atleti di punta ambiscono a replicare gli ottimi risultati ottenuti sin qui in stagione e per tutti l’obiettivo sarà quello di dare il massimo anche in ottica qualificazione ai Mondiali sulle singole distanze di Calgary“, dichiara al sito federale il direttore tecnico Maurizio Marchetto.

“La squadra in allenamento appare brillante e ho grande fiducia in questo gruppo. Sarà importante che tutti diano il 100% perché, oltre ai risultati nel weekend, lavoriamo in prospettiva per guadagnarci sempre più spazi e partecipazioni sulle distanze in ogni gara così da creare una squadra sempre più larga, motivata e competitiva“, conclude il DT azzurro.

Foto: Lapresse