Speed skating, 12 azzurri in Canada per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: tutti i convocati

Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio Quebec City ospiterà la sesta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating. La tournée nordamericana del massimo circuito prosegue dunque in Canada dopo il precedente appuntamento di Salt Lake City andato in scena lo scorso weekend, mentre per i Mondiali sulle singole distanze di Calgary (15-18 febbraio) bisognerà poi attendere quasi due settimane.

In Quebec assisteremo quindi ad una sorta di prova generale in vista della rassegna iridata, con la Nazionale italiana che vuole confermare gli ottimi risultati degli ultimi mesi e si presenta di fatto al gran completo per l’ultimo atto della Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha confermato il gruppo che aveva preso parte alle gare statunitensi, convocando nuovamente 12 atleti.

Al femminile saranno impegnate Laura Lorenzato, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani e Serena Pergher, mentre in campo maschile vedremo all’opera Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Alessio Trentini.

Grande attesa tra gli uomini per i 5000 metri e per la gara con partenza in linea, in cui Ghiotto e Giovannini puntano in alto e ambiscono al successo finale nelle classifiche di specialità rispettivamente delle lunghe distanze e della mass start.

Foto: Lapresse