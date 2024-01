Snowboardcross, Omar Visintin: “Oggi potevo vincere, non sono contento del terzo posto”

Omar Visintin conquista il primo podio della stagione, chiudendo al terzo posto nella tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross a St. Moritz. L’azzurro ha commesso un errore nella parte finale, concludendo dietro al canadese Eliot Grondin e allo svizzero Kalle Koblet.

Nonostante il podio Visintin non è contento della sua gara, convinto che poteva arrivare un risultato migliore: “Per una volta non sono contento del terzo posto. Il podio è un buon risultato, ma davvero oggi potevo vincerla ma ho commesso un grosso errore in finale”.

C’è sicuramente un po’ di delusione per quanto riguarda la gara femminile. Infatti Michela Moioli ha concluso ai piedi del podio, finendo quarta alle spalle della ceca Eva Adamczykova, della svizzera Sophie Hediger e della francese Chloe Trespeuch.

Così ha commentato il direttore tecnico Cesare Pisoni: “Purtroppo due errori nella diagonale hanno fatto sì che Visintin e Moioli si giocassero la possibilità di vincere. Il successo era davvero nelle loro corde, ma è stata davvero una bella gara ed onore a Omar per essere riuscito a salire sul podio”.