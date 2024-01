Snowboardcross: Michela Moioli quarta a St.Moritz, torna a vincere Eva Adamczykova

Terza gara della stagione per la Coppa del Mondo di snowboardcross: tra le donne rientra in gara Eva Adamczykova e lo fa subito nel modo migliore, conquistando il successo in quel di St. Moritz.

La ceca, oro olimpico a Sochi 2014, trova la vittoria numero diciannove della carriera nel massimo circuito internazionale, andando a dominare la Big Final in terra elvetica ed imponendosi davanti alla padrona di casa Sophie Hediger e alla francese Chloe Trespeuch, sempre leader della classifica di Coppa.

In casa Italia buona prestazione, ma un po’ di delusione per Michela Moioli: l’azzurra chiude quarta, raggiungendo quindi la Big Final, ma non riesce a chiudere bene una curva sul finale perdendo velocità e scendendo via da un podio che sembrava assolutamente alla portata.

La migliore della Small Final, quindi quinta in totale, è l’australiana Josie Baff. L’altra azzurra Sofia Groblechner non ha preso il via nella sua batteria dei quarti di finale.

Foto: FISI/Pentaphoto