Snowboardcross, Michela Moioli ottava nelle qualificazioni a Cervinia, avanti anche Francesia Boirai

Comincia con il piede giusto la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboardcross per Michela Moioli. L’azzurra al primo colpo riesce a qualificarsi per la fase finale della gara casalinga di Cervinia grazie all’ottavo tempo (44″85) fatto registrare durante la prima discesa e prendendosi così il pass per l’eliminazione diretta di domani mattina.

Seconda run che è stata favorevole a un’altra azzurra che è riuscita a qualificarsi per la prossima fase: si tratta di Lisa Francesia Boirai che, dopo il quattordicesimo tempo della prima discesa (45″43), ha staccato il quinto crono al secondo tentativo migliorandosi in maniera significativa (45″14).

Eliminate invece le altre azzurre al via: Sofia Belingheri chiude in ventesima posizione con il tempo di 45″66, Marika Savoldelli è 21a con il crono di 45″70, mentre Caterina Carpano è 26a con il tempo di 46″19. Non è partita Sofia Groblechner. Il miglior tempo è stato registrato dalla francese Lea Casta che ha dominato la prima run con un eccellente 43″92 davanti alla connazionale Julia Pereira de Sousa Mabileau di 17 centesimi e 18 centesimi davanti all’elvetica Sophie Hediger e alla britannica Charlotte Bankes. Domani mattina dalle 11.30 in programma la fase finale.