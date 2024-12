Snowboardcross: inizia in Italia la Coppa del Mondo, Michela Moioli punta in alto

Inizia dall’Italia la Coppa del Mondo di snowboardcross. Primo appuntamento nel weekend in quel di Cervinia: tifosi azzurri che sperano subito in un podio tricolore. Occhi puntati soprattutto sulla competizione al femminile, dove la squadra guidata da Cesare Pisoni può calare l’asso.

Stiamo parlando ovviamente di Michela Moioli, che nella passata stagione è tornata ai livelli che le competevano, centrando quattro podi e tornando a vincere in quel di Sierra Nevada. La lombarda ha tutte le carte in regola per poter battagliare con le big del circuito per la sfera di cristallo, che ha già vinto nel 2016, 2018 e 2020. A sottolineare il suo stato di forma è proprio il direttore tecnico azzurro: “Michela sta benissimo. Ha dei valori di forza che non ha mai avuto, ma anche in pista sulla neve è veramente molto in forma”.

Da sottolineare un paio di assenze di lusso in questa stagione preolimpica: non ci saranno la detentrice della Sfera di Cristallo, la francese Chloé Trespeuch, ed il fenomeno di questa disciplina, la ceca Eva Adamczykova, entrambe ferme per gravidanza.

La favorita numero uno per il titolo sembra essere la britannica Charlotte Bankes, campionessa del mondo in carica e seconda nella classifica finale l’anno scorso, occhio anche all’australiana Josie Baff.