Snowboard oggi, PSL Pamporovo 2024: orari, programma, tv, streaming

È la disciplina che sta dando più gioie all’Italia in questo inverno. Il Bel Paese si sta dimostrando la miglior squadra al mondo per quanto riguarda lo snowboard parallelo: oggi in programma un PSL in quel di Pamporovo, sulle nevi bulgare.

Terzo PSL stagionale (domani ce ne sarà un altro), quinta gara in calendario per la Coppa del Mondo: gli azzurri vanno a caccia della quinta vittoria tra uomini e donne, con la compagine guidata da Cesare Pisoni che appare davvero scatenata. Da Maurizio Bormolini a Lucia Dalmasso passando per Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Lucia Dalmasso e Roland Fischnaller, un vero e proprio squadrone.

Le fasi finali del PSL di Pamporovo, vista la grande concomitanza di eventi, non si potranno vedere in diretta tv, ma saranno disponibili in diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PSL PAMPOROVO 20 GENNAIO

Sabato 20 gennaio

8:00: qualificazioni femminili e maschili a Pamporovo (Bulgaria)

12:00: fasi finali femminili e maschili a Pamporovo (Bulgaria) – Diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+

PSL PAMPOROVO 20 GENNAIO, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport (solo per le fasi finali)

ITALIANI IN GARA

Uomini: Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti

Foto: FISI/Pentaphoto