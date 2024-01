Snowboard, Tsubaki Miki trionfa nel PGS di Rogla. Elisa Caffont settima

Fa festa Tsubaki Miki nel PGS femminile di Rogla valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Sulle nevi slovene, la giapponese trova la giornata perfetta e conquista un magnifico successo. Per la classe 2003 si tratta della seconda vittoria e del nono podio in carriera in Coppa del Mondo.

Davvero incredibile la gara di Miki: dopo essersi qualificata per le fasi finali con il miglior tempo, la giapponese ha vinto sia gli ottavi contro la statunitense Iris Pflum sia i quarti contro l’italiana Elisa Caffont soltanto grazie al miglior piazzamento nelle qualificazioni, visto che in entrambi i casi ha tagliato il traguardo con lo stesso tempo delle sue avversarie. Poi in semifinale Miki ha sfruttato l’errore della tedesca Ramona Theresia Hofmeister per volare agilmente in Big Final e successivamente si è imposta per appena 3 centesimi nel duello per il primo posto contro l’olandese Michelle Dekker.

Seconda posizione finale dunque per Dekker, al suo quinto podio in carriera in Coppa del Mondo. Terza invece l’austriaca Sabine Schoeffmann, che ha avuto la meglio per 0.05 nella Small Final contro Hofmeister.

Per quanto le italiane, Caffont è stata appunto eliminata ai quarti da Miki dopo aver battuto Jasmin Coratti (10ma) agli ottavi e ha dunque chiuso in settima posizione, mentre Lucia Dalmasso ha perso al primo turno contro la tedesca Hofmeister e ha terminato la gara in 14ma piazza.

Grazie al successo odierno, Miki è salita a 436 punti nella classifica generale e ha superato Dalmasso (ora terza con 433), portandosi allo stesso tempo a -168 dalla leader Hofmeister (604). Stesso discorso nella graduatoria di specialità, dove Miki ha sorpassato Dalmasso (adesso terza con 265) grazie ai suoi 265 punti e ha accorciato su Hofmeister, prima con 279.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi