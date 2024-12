Snowboard, Claudia Riegler sul podio a 51 anni nel PSL di Yanqing! Miki le spezza il sogno della vittoria

Secondo PSL stagionale per la Coppa del Mondo di snowboard alpino in quel di Yanqing. Sul pendio che ha ospitato le Olimpiadi del 2022 arriva la quarta vittoria in carriera, la seconda in Slalom, per la giapponese Tsubaki Miki.

Una finale generazionale quella che c’è stata in terra cinese: la campionessa del mondo di PGS in carica (classe 2003) è riuscita a prevalere infatti per 19 centesimi sulla veterana austriaca Claudia Riegler, classe 1973, vicinissima ad un clamoroso trionfo all’età di 51 anni.

A completare la top-3 troviamo l’elvetica Julie Zogg, vincitrice della Small Final sulla sorpresa connazionale Flurina Neva Baetschi. Fuori ai quarti l’altra austriaca Sabine Payer, ex leader di Coppa, ora scavalcata da Miki.

In casa Italia dopo l’esaltazione di ieri di Lucia Dalmasso, oggi il miglior risultato lo timbra Jasmin Coratti, fuori ai quarti di finale. L’altra azzurra qualificata alle fasi finali (fuori agli ottavi) è stata Elisa Caffont.