Snowboard, la gioia dell’Italia del PSG dopo Yangqing. Dalmasso “Mi sono divertita”

Prosegue il momento d’oro dello snowboard italiano. Oggi, sabato 7 dicembre, la spedizione azzurra impegnata nello slalom gigante in parallelo ha fatto incetta di podi in quel di Yangqing, teatro della seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo. Merito del successo di Lucia Dalmasso in campo femminile, del secondo posto conquistato da Maurizio Bormolini e del terzo di Mirko Felicetti.

Un vero e proprio tripudio tricolore che certifica ancora una volta la grande competitività dei nostri ragazzi in campo internazionale, adesso motivati a vivere il ruolo di attori protagonisti nelle altre uscite stagionali. La sorpresa più grande è arrivata da Dalmasso che, nella giornata odierna, ha messo a referto la seconda vittoria della carriera nella rassegna itinerante. Grande la sua gioia al termine della prova

“Mi sono divertita tantissimo oggi – ha raccontato l’atleta delle Fiamme Gialle intercettata dai microfoni federali – Il tracciato era fantastico, sono state sfide veramente toste e ci voleva una giornata così! Non poteva andare, adesso cerco di rimanere concentrata per lo slalom di domenica”.

Enorme la felicità di Bormolini, che oggi festeggia il suo personale dodicesimo piazzamento sul podio: “Sono strafelice, era una gara difficile e da combattere fino alla fine, ce l’ho fatta. In finale sono rimasto agganciato ad una porta e ho commesso un errore, spero di continuare così nel resto della stagione”.

Significativo anche il terzo posto di Felicetti, in top 3 a quasi un anno di distanza dall’ultima volta: “Non mi aspettavo questo terzo posto, ho cambiato materiali ad inizio stagione e non pensavo di trovare un buon feeling così presto. E’ andata bene, mi spiace solamente come ho perduto la semifinale contro Mastnak che poi ha vinto, faccio i complimenti a tutto il team e ringrazio chi mi supporta“.

Non può nascondere infine la soddisfazione il Direttore Tecnico Cesare Pisoni: “E’ stata un’altra grande prestazione dei ragazzi, nella gara maschile potevamo fare addirittura una doppietta. Siamo in testa in entrambe le classifiche di gigante con Dalmasso e Coratti, mentre Bormolini guida la graduatoria generale di parallelo. E’ il frutto del lavoro dello staff che lavora al meglio con un gruppo incredibile, dopo due settimane in Cina erano tutti estremamente motivati. E’ una bella cosa vedere questi ragazzi che si divertono e soprattutto si alternano sul podio”.