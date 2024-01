Snowboard, Daniele Bagozza: “Vincere anche in gigante mi riempie di entusiasmo”

E’ un’Italia in grande spolvero quella della tavola sulla neve. Nella tappa di Coppa del Mondo di scena a Simonhöhe, Daniele Bagozza ha ottenuto il terzo successo stagionale, il sesto per la compagine tricolore in questa stagione sugli scudi. L’altoatesino, dopo le vittorie negli slalom di Davos e Pamporovo, ha trionfato nel gigante parallelo odierno.

Una condizione spettacolare quella di Bagozza, capace di eliminare nel suo incedere Alexander Payer negli ottavi, Tim Mastnak nei quarti, Fabian Obmann in semifinale e poi di battere nel duello finale Benjamin Karl, portando al primo successo in questa specialità. Niente da fare anche per il leader della classifica generale, piegato dalla grande prestazione del nostro portacolori.

“E’ una giornata fantastica, sfidare Karl è sempre difficile: prima di oggi non l’avevo mai sconfitto ed è una soddisfazione ancora più forte averlo fatto in Austria. Riuscire a vincere anche in gigante mi riempie di entusiasmo e cercherò di continuare così“, le sue parole a caldo (Fonte: FISI).

Una giornata a tinte azzurre, anche per il podio di Elisa Caffont, salita per la prima volta sul podio nel massimo circuito internazionale. La classe ’99 bellunese ha concluso in terza posizione, vincendo la Small Final contro l’olandese Dekker, mentre l’austriaca Sabine Schoeffmann ha posto il proprio sigillo, battendo la ceca Zuzana Maderova.

