Snowboard, Coppa del Mondo Simonhöhe 2024: Bagozza è il migliore nelle qualificazioni del PGS, nove azzurri vanno agli ottavi

Nuova tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 dello snowboard alpino: a Simonhöhe, in Austria, si sono tenute le qualificazioni del PGS, maschile e femminile, che vedrà scattare la fase finale alle 12.45. Al via ci saranno ben nove azzurri, sei uomini e tre donne, qualificati agli ottavi.

Nelle qualificazioni maschili il migliore è Daniele Bagozza in 1’04″18, ma passano il turno anche Maurizio Bormolini, sesto in 1’04″50, Roland Fischnaller, settimo in 1’04″51, Mirko Felicetti, 11° in 1’04″66, Aaron March, 13° in 1’04″76, ed Edwin Coratti, 15° in 1’04″93. Escono di scena nella qualification run, invece, Elias Zimmerhofer, Fabian Lantschner e Mike Santuari.

Nelle qualificazioni femminili passano il turno Elisa Caffont, terza in 1’08″61, davanti a Lucia Dalmasso, quarta in 1’08″62, e Jasmin Coratti, 12ma in 1’09″75. Fuori nell’elimination run, invece, Elisa Fava, 21ma in 1’12″31, e Fabiana Fachin, 28ma in 1’15″07.

