Snowboard: Ian Matteoli quarto nello slopestyle a Tignes. Vincono Kimata e Murase

In scena in Francia, a Tignes, la seconda gara dell’anno dedicata allo slopestyle per la Coppa del Mondo di snowboard. Il Giappone si esalta, ma l’Italia fa la sua gran figura.

Ian Matteoli infatti non è solamente un uomo da Big Air, anche nell’altra disciplina si difende al meglio e, con una run da 79, trova la quarta piazza di giornata.

A vincere tra gli uomini è il giapponese Ryota Kimata con una run da 93.75. Alle sue spalle la sorpresa del padrone di casa Romain Allemand e l’altro nipponico Taiga Hasegawa.

Tanto Giappone tra le donne: arriva addirittura la tripletta. Trionfa Kokomo Murase con una run da 90.00 davanti alle connazionali Miyabi Onitsuka e Reira Iwabuchi.