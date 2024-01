Slittino, Voetter/Oberhofer campionesse del mondo! Magica impresa nella sprint ad Altenberg

Dopo la medaglia di bronzo di un anno fa a Oberhof, oggi Andrea Voetter e Marion Oberhofer migliorano ancora e fanno la storia. Il duo azzurro, infatti, si è aggiudicato la medaglia d’oro nella prova di sprint doppio femminile ai Campionati Mondiali di Altenberg (Germania).

Sul budello teutonico (dominato da temperature elevate di oltre 7 gradi) la 52a edizione della manifestazione iridata ha concluso il suo programma odierno che prevedeva le quattro prove sprint. L’ultimo in ordine di tempo è quello che ha regalato la prima medaglia all’Italia, uno splendido e storico oro.

Le nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer chiudono con il tempo di 28.421 dando subito la sensazione di avere messo a segno una prova di altissimo livello, con un finale davvero eccellente. Il ghiaccio ha confermato la sensazione, dato che nessuno ha saputo avvicinarsi al loro crono. Ci sono riuscite solo le lettoni Upite/Kaluma che, però, si sono fermate a 17 millesimi, precedendo però le connazionali Robezniece/Bogdanova terze a 46.

Si fermano in quarta posizione le statunitensi Chan/Weiler con un distacco di 61 millesimi dalla vetta, quinte le tedesche Eitberger/Schirmer a 85, mentre chiudono al sesto posto le statunitensi Forgan/Kirkby a 174.

Settima posizione per le tedesche Storch/Patz a 192 davanti alle austriache Egle/Kipp ottave a 428 dopo una prova troppo pasticciata. None le rumene Stramaturaru/Manolescu a 507 millesimi, mentre completano la top10 le cinesi Gulijienaiti/Zhao a 632. Non vanno oltre la 14a posizione le tedesche Degenhardt/Rosenthal deludentissime a 4.111.

La prima giornata di gare ci consegna il seguente medagliere: Lettonia al comando con un oro, un argento e ben 3 bronzi, quindi Austria seconda con un oro, un argento e un bronzo. L’Italia è quarta con un oro, alle spalle della Germania con un oro e un argento.

