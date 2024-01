Slittino: la Germania vince il team-relay dei Mondiali. Italia quarta

La Germania chiude in bellezza i Mondiali casalinghi in quel di Altenberg. Nella prova a squadre, il team relay, che chiude la manifestazione iridata i teutonici riescono a conquistare il titolo come accaduto nella passata edizione di Oberhof.

A trionfare sono Julia Taubitz, Wendl/Arlt, Max Langenhan ed Eitberger/Schirmer che chiudono con il tempo di 3:10.869 facendo esultare il pubblico di casa.

Devono arrendersi gli Stati Uniti che chiudono a 358 millesimi di ritardo. Completano il podio i lettoni a 406 millesimi dalla vetta, mentre la delusione arriva dall’Austria addirittura sesta dietro la Cina.

Quarta posizione per l’Italia: Sandra Robatscher, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer sono ai piedi del podio, a +1.008 dai vincitori.

