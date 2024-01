Slittino: torna in Europa la Coppa del Mondo. A Winterberg l’Italia va a caccia del podio

Riparte dopo uno stop prolungato di quasi un mese la Coppa del Mondo di slittino. Si è iniziato dal Nordamerica, con due tappe tra Stati Uniti (Lake Placid) e Canada (Whistler), ora si riparte dall’Europa. Ecco subito la Germania: weekend dedicato alle gare di Winterberg. In programma le prove classiche ed il team relay.

L’Italia va a caccia del podio che è arrivato fino ad ora in una sola occasione. Partenza non eccezionale per la squadra azzurra dalla quale ci si aspettava tanto dopo le due sfere di cristallo vinte nella passata edizione. Si punta ovviamente sulla stella Dominik Fischnaller e sul doppio femminile formato da Andrea Voetter e Marion Oberhofer.

A livello individuale sta spazzando via tutti Max Langenhan, nuovo dominatore della disciplina: lo aveva dimostrato sul finale dello scorso anno, adesso ancor di più sta sbaragliando la concorrenza. Tra le donne invece discorso simile per Julia Taubitz che già nelle scorse stagioni aveva fatto vedere di essere un gradino sopra le altre.

Il doppio è la disciplina più aperta per ora. Al maschile la nuova coppia Steu/Kindl ha centrato tre doppi posti ed è al comando della classifica, ma occhio ai veterani Wendl/Arlt. Austria anche tra le donne con Egle/Kipp, ma la Germania è pronta da dietro con Eitberger/Schirmer.

