Slittino: la Germania beffa l’Austria nel team relay di Winterberg. L’Italia sbaglia ed è fuori

La Germania chiude in bellezza la tappa di casa di Winterberg. Successo per i teutonici nel secondo team relay della stagione (era arrivata la vittoria anche a Whistler).

Anna Berreiter, Wendl/Arlt, Max Langenhan e Degenhardt/Rosenthal sono riusciti a battere di un soffio l’Austria, che si è dovuta accontentare della seconda piazza a soli 43 millesimi nonostante la super rimonta del doppio femminile Egle/Kipp.

Completa il podio, staccata di oltre un secondo, la squadra statunitense. Quarta la Polonia, mentre si registra un grave errore per la Lettonia che finisce fuori gara.

Ci si aspettava molto dall’Italia dopo i due podi ottenuti nel week-end, ma Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer non sono neanche potuti scendere sul ghiaccio. Grave errore per Nagler/Malleier entrati in pista dopo Sandra Robatscher ed azzurri che concludono senza tempo.

Foto: Lapresse

