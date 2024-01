Slittino, Dominik Fischnaller sbaglia e getta alle ortiche una medaglia iridata sicura. Oro per il solito Langenhan

Dominik Fischnaller si mangia letteralmente le mani. L’azzurro, infatti, ampiamente lanciato verso una medaglia iridata, ha commesso un brutto errore a poche curve dal traguardo, gettando alle ortiche un risultato che poteva essere davvero storico. È stato quindi Max Langenhan a mettersi al collo la medaglia d’oro nella gara di slittino singolo dei Campionati Mondiali 2024 di Altenberg (Germania).

Sul budello di casa il tedesco è stato autore di due manche eccezionali con il tempo complessivo di 1:47.813 (53.943 e 53.870). Dopo l’argento di un anno fa, quindi, passo in avanti per il classe 1999 che sta davvero dominando la scena. Medaglia d’argento per l’austriaco Nico Gleirscher (54.230 e 54.344) a 761 millesimi, distacco davvero abissale, quindi completa il podio il tedesco Felix Loch (54.303 e 54.327) a 817.

Quarta posizione per lo statunitense Tucker West (54.388 e 54.357) a 882, quinta per l’australiano Alexander Michael Ferlazzo (54.365 e 54.440) a 992, mentre è sesto l’austriaco Jonas Mueller (54.452 e 54.398) a 1.037. Settimo il connazionale David Gleirscher (53.966 e 54.958) con, a sua volta, un pesante errore nel finale che gli costa la medaglia d’argento) a 1.111.

Ottavo il primo degli italiani, Leon Felderer (54.422 e 54.600) a 1.039, nono lo statunitense Jonathan Eric Gustafson (54.494 e 54.586) a 1.267, quindi è decimo il tedesco Timon Grancagnolo (54.435 e 54.701) a 1.323. Si ferma in 17a posizione Alex Gufler (54.861 e 54.894) a 1.942, quindi è 18° Dominik Fischnaller (54.185 e 58.389) a 4.761, con enorme amaro in bocca.

Eliminato già nella prima manche il nostro Lukas Peccei, assieme all’austriaco Wolfgang Kindl e al lettone Kristers Aparjods, autori di prove disastrose.

