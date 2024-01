Slittino: altro podio per Voetter/Oberhofer, beffate di 14 millesimi da Degenhardt/Rosenthal

Quarto podio in cinque gare in stagione per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Le azzurre, detentrici della sfera di cristallo, purtroppo mancano nuovamente di un soffio la vittoria ma colgono comunque un’altra grande prestazione in quel di Igls.

Seconda piazza a soli 14 millesimi dalla vittoria, una vera e propria beffa. A vincere, in rimonta, sono le teutoniche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che trovano la miglior discesa nella seconda run e dalla terza posizione riescono a trionfare, per la terza volta consecutiva in stagione.

Terza posizione per le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby, poi le due coppie lettoni formate da Robezniece/Bogdanova e Upite/Kaluma. Molto male le austriache Egle/Kipp, in testa dopo la prima run, addirittura none al termine. Per loro punti importanti persi in chiave Coppa (erano al comando): resta ancora tutto apertissimo con Germania, Austria e Italia in lotta.

