Skeleton, i convocati dell’Italia per Lillehammer: 6 azzurri al via, fari puntati su Bagnis e Margaglio

Venerdì 26 gennaio a Lillehammer si svolgerà la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di skeleton. Dopo gli storici risultati ottenuti nell’ultimo appuntamento di St. Moritz, l’Italia vuole continuare a brillare e si presenterà sul budello norvegese con l’obiettivo di conquistare almeno un altro piazzamento sul podio.

Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha convocato sei atleti per il prossimo evento del circuito maggiore, in cui andranno in scena due competizioni individuali (una per genere): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Manuel Schwarzer in campo maschile e Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli, Alessia Crippa al femminile.

Margaglio occupa la seconda posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo a -62 dalla leader olandese Kimberley Bos, dopo aver collezionato due piazze d’onore consecutive tra Igls e St. Moritz. Tra gli uomini Bagnis è invece quarto con un distacco di 130 punti dal sud coreano Jung Seung-gi e 122 dal tedesco Christopher Grotheer.

Foto: Lapresse