Skeleton, un podio in primavera! Amedeo Bagnis chiude la stagione col terzo posto a Lake Placid

Succede di tutto nella gara di Lake Placid (Stati Uniti) valevole come ottavo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2023-2024. Sul budello situato nello stato di New York, infatti, il leader della classifica generale, Christopher Grotheer crolla proprio sul più bello e lascia la Sfera di Cristallo a Matt Weston che lo sorpassa (1523 punti a 1494 proprio in extremis) e conquista il suo primo titolo della carriera. Ottima terza posizione per il nostro Amedeo Bagnis, che conferma la sua crescita in questa annata.

Il cinese Zheng Yin ha vinto la gara con il tempo complessivo di 1:46.97 (53.29 e 53.68) con un vantaggio di 4 centesimi sul britannico Marcus Wyatt (53.49 e 53.52) mentre completa il podio il nostro Amedeo Bagnis (53.40 e 53.94) a 37.

Quarta posizione per il britannico Matt Weston (53.67 e 53.87) a 57 centesimi, a pari merito con l’ucraino Vladyslav Heraskevych (53.80 e 53.74), quindi è sesto il cinese Wengang Yan (53.71 e 54.18) a 92 centesimi, davanti al nostro Mattia Gaspari (53.68 e 54.29) settimo a un secondo esatto.

Ottava posizione per il sudcoreano Jisoo Kim (54.11 e 54.36) a 1.27, nona per il cinese Wenqiang Geng (53.94 e 54.36) a 1.33 mentre è solamente 17° Christopher Grotheer (54.37 e 54.64) a 2.04 che crolla proprio sul più bello.