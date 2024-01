Sinner-Medvedev si vedrà in tv anche in chiaro…ma in differita. Programma e orario

Ci siamo, oggi è il grande giorno dell’attesissima Finale degli Australian Open 2024. L’atto conclusivo del torneo di Melbourne sarà una pagina storica per lo sport italiano, non solo del tennis. Jannik Sinner, infatti, andrà a caccia del suo primo titolo del Grande Slam e se la dovrà vedere contro il temibile Daniil Medvedev.

La partita prenderà il via alle ore 09.30 italiane e sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Eurosport, per mezzo del canale Eurosport 1 (210). Per chi non disponesse di questa possibilità, avrà una chance in più. A partire dalle ore 18.00, infatti, il match della Rod Laver Arena si potrà vedere anche in chiaro, ma in differita sul Canale Nove.

L’Italia è pronta a sospingere l’altoatesino verso il grande sogno. Dopo aver brillantemente superato Novak Djokovic in 4 set in semifinale, Jannik Sinner proverà a portare a casa il primo Australian Open di sempre per un tennista italiano. Daniil Medvedev, invece, dopo 5 set battagliati con Alexander Zverev, cercherà il suo secondo Major dopo gli US Open 2021, quando negò a Novak Djokovic il sogno del Grande Slam.

Come seguire l'evento in tv? La Finale degli Australian Open si potrà seguire in diretta alle ore 09.30 su Eurosport 1 (210) e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Per vedere il match in chiaro sarà sufficiente attendere la differita delle ore 18.00 che proporrà una ampia sintesi dell'incontro. OA Sport, ovviamente, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell'evento, per non perdere nemmeno un punto dello storico match.

PROGRAMMA FINALE AUSTRALIAN OPER 2024

Domenica 28 gennaio

Ore 09.30 italiane – Jannik Sinner vs Daniil Medvedev

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV: COME VEDERE IL MATCH IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Differita tv: sintesi in chiaro sul canale Nove dalle 18.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN

Diretta testuale: OA Sport.

