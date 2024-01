Short track: prima giornata perfetta per l’Italia agli Europei di Danzica

Si alza il sipario sugli Europei di short track in corso di svolgimento a Danzica. Una prima giornata perfetta per i colori azzurri, visto che tutti i pattinatori italiani e le staffette impegnate quest’oggi si sono qualificate per il turno successivo. Un rendimento davvero eccellente per l’Italia, che vuole assolutamente essere protagonista sul ghiaccio polacco, nonostante l’assenza di una punta di diamante come Martina Valcepina.

Il faro della squadra italiana è senza alcun dubbio Pietro Sighel. Il trentino va a caccia di un grande Europeo dopo una prima parte di stagione in Coppa del Mondo forse al di sotto delle sue aspettative. Sighel non ha sbagliato nulla, centrando la qualificazione ai quarti di finale nei 500 e 1000 metri e la semifinale nei 1500 metri, vincendo sempre la propria batteria.

In campo maschile si punta molto anche su Luca Spechenhauser, con l’azzurro che può andare a medaglia nei 1000 metri, dove ha raggiunto l’accesso ai quarti. L’altoatesino accede anche alle semifinali dei 1500 metri. Molto bene anche Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali nei 500 e pure Mattia Antonioli nei 1000.

La famiglia Sighel si è ben comportata in questa prima giornata, grazie anche ad Arianna, che, come il fratello, ha firmato una tripletta di qualificazioni al turno successivo. Ottime indicazioni anche da Chiara Betti (avanti nei 500 e 1000 metri) ed anche da Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola.

Tutto bene anche dalle staffette. Il quartetto maschile (Antonioli, Spechenhauser, Nadalini, Previtali) ha concluso al secondo posto dietro l’Ungheria ed ora in semifinale se la vedrà con i magiari, la Polonia e la Bulgaria. Anche la staffetta mista (Betti, Ioriatti, Nadalini, Spechenhauser) ha raggiunto le semifinali, vincendo la batteria davanti alla Francia ed ora si giocherà l’accesso alla zona medaglie con Olanda, Ungheria ed Ucraina. La staffetta femminile era già in semifinale e se la vedrà con Olanda ed Ucraina.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Short Track su OA Sport...