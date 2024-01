Short track, PIOVONO ORI! Pietro Sighel campione d’Europa dei 1500 metri!

Non ci si può credere. La seconda giornata di gare degli Europei di short track di Danzica (Polonia) si sta tingendo d’azzurro “elettrico”. Sì, perché dopo la magica doppietta nei 1500 metri donne firmata da Elisa Confortola e da Gloria Ioriatti, oro e argento, ci ha pensato l’asso della squadra, Pietro Sighel, a regalarsi un oro incredibile nella medesima specialità.

Il pattinatore italiano ha conquistato il secondo metallo pregiato a livello continentale della carriera, ricordando l’oro nei 500 metri dell’anno scorso sempre a Danzica, con un’azione da autentico acrobata. Gareggiando in maniera molto saggia nella prima parte del chilometro e mezzo, Sighel ha dato tutto quello che aveva nelle ultime due tornate.

All’ingresso dell’ultima curva dell’ultimo giro, il nostro portacolori ha deciso di seguire una traiettoria esterna, beffando con un colpo di reni pazzesco gli olandesi Friso Emons (2:21.583) e Itzhak de Laat (2:21.623). Un’autentica prodezza per il campione nostrano che, reduce da una stagione in Coppa del Mondo con più ombre che luci, ha iniziato alla grandissima questa rassegna.

Per lui si tratta della settima medaglia del suo percorso agonistico agli Europei (2-4-1) ed è la terza in due finali per il Bel Paese quest’oggi. Qualcosa di davvero incredibile. Quarto nella Finale B l’altro azzurro Luca Spechenhauser.

Foto: Credit ISU

Leggi tutte le notizie di Short Track su OA Sport...