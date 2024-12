Short track, Italia in cerca della miglior condizione nella terza tappa del World Tour a Pechino

Messe in archivio le prime due uscite stagionali, il World Tour dello short track torna in scena. Sarà l’anello di ghiaccio di Pechino (Cina) a essere teatro delle sfide dei pattini veloci e in casa Italia si andrà in cerca della miglior condizione.

Nelle due apparizioni disputate nel massimo circuito internazionale, la formazione tricolore si è particolarmente distinta nelle prove a squadre, mentre a livello individuale è mancato qualcosa. Una situazione frutto di una preparazione particolare, finalizzata alla massimizzazione della prestazione per gli eventi nella seconda parte dell’annata.

Sono nove gli atleti convocati: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) al maschile.

Bisogna prendere atto dell’assenza di Luca Spechenhauser, out per recuperare da un problema al ginocchio, e si spera di averlo a disposizione in vista di quel che sarà. Risponde presente, invece, Fontana che, affrontate le prime due tappe nello speed skating, tornerà a competere nello short track nella sua stagione dalla duplice veste. Lei e Pietro Sighel sono indubbiamente i più attesi nelle gare individuali.