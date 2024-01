Short track, ITALIA ESALTANTE! Magica doppietta di Elisa Confortola e Gloria Ioriatti agli Europei!

Un’Italia esaltante. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), sede degli Europei 2024 di short track, il Bel Paese ha potuto sorridere per un risultato che non faceva parte delle previsioni. La Finale A dei 1500 metri donne, infatti, si è tinta d’azzurro grazie all’oro conquistato da Elisa Confortola e all’argento di Gloria Ioriatti.

Una gara dall’esito imprevedibile in cui sembrava che la belga Hanne Desmet e l’olandese Xandra Valzeboer fossero destinate a giocarsi il successo. Tuttavia, nelle battute finale, Desmet è scivolata via e ha provocato la caduta della neerlandese che la seguiva da vicino.

Nel caos più totale, bravissime le due italiane ad approfittare della situazione a sorprendere le due ungheresi Rebeka Sziliczei-Nemet e Zsofia Konya. Confortola e Ioriatti, infatti, si sono giocate l’oro nel più classico arrivo allo sprint ed è stata la prima citata a prevalere con il crono di 2:45.511, mentre Ioriatti ha terminato in 2:45.514. Le due ragazze nostrane, quindi, separate da appena tre millesimi. A completare il podio la magiara Sziliczei-Nemet (2:46.890).

Al primo atto conclusivo di questo day-2 in Polonia è arrivata una doppietta che ha sorpreso non poco. In tutto questo, va anche considerato il successo nella Finale B di Arianna Sighel. Un vero e proprio trionfo italico.

Leggi tutte le notizie di Short Track su OA Sport...