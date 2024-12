Short track, nessun podio per l’Italia nel day-2 a Pechino: Nadalini e Ioriatti in evidenza nelle Finali B

Ci si aspettava di più al termine della seconda giornata di gare della terza tappa del World Tour a Pechino (Cina). Nel Capital Indoor Stadium si pensava che Pietro Sighel e Arianna Fontana potessero dare un contributo importante alla causa, ma anche per un pizzico di sfortuna il risultato non è arrivato.

Nei quarti di finale dei 1000 metri donne, Fontana, toccando il pattino di un’avversaria in fase di sorpasso, ha perso l’assetto ideale ed è scivolata sul ghiaccio. Una prova in cui Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola hanno terminato in prima e quarta posizione la Finale B. Il successo assoluto è andato alla canadese Danae Blais in 1:29.678 a precedere l’olandese Xandra Velzeboer (1:29.717) e l’americana Corinne Stoddard (1:29.777).

Nelle semifinali dei 1500 metri Sighel era giunto secondo in un primo momento, staccando il biglietto per la Finale A, ma è stato protagonista di una heat in cui i giudici hanno sanzionato ben tre pattinatori per entrate al limite. Sighel era tra questi e quindi il trentino non ha potuto spingersi fino in fondo. Ha ben figurato Thomas Nadalini che si è imposto nella Finale B, mentre il sudcoreano Park Jiwon è stato il migliore nella Finale A (2:16.776) davanti al talentuoso canadese Williams Dandjinou (2:16.808).

Poco da fare per Sighel nelle semifinali dei 500 metri, con l’azzurro giunto poi quarto e quindi qualificato in Finale B, dove ha terminato in ultima posizione. Eliminato nei quarti Nadalini. A fare la voce grossa in questa specialità è stato il cinese Sun Long (40.155), a segno davanti al canadese Steven Dubois (40.289) e al cinese Liu Shaoang (40.342).

Venendo alle prove a squadre, registriamo il successo nella Finale B della staffetta femminile formata da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti, mentre in quella maschile gli azzurri hanno un po’ pasticciato in fase di cambio e domani saranno in Finale B. Stessa storia, stesso mare per il team mixed, visto il terzo posto nella semifinale odierna con il quartetto Ioriatti, Nadalini, Arianna e Pietro Sighel.