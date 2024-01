Sei Nazioni rugby 2024: il calendario delle partite dell’Italia. Tutti gli orari, le date, dove vederla in tv

Parte questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e sabato 3 febbraio sarà il momento dell’esordio della nuova Italia firmata Gonzalo Quesada, che allo stadio Olimpico di Roma ospiterà l’Inghilterra. Fino al 16 marzo, dunque, sarà il momento del grande rugby continentale e gli azzurri sognano un ruolo da protagonisti.

Come detto, l’Italia esordisce sabato 3 febbraio alle 15.15 contro l’Inghilterra, per poi tornare in campo domenica 11 febbraio, alle ore 16 italiane, a Dublino contro l’Irlanda. Dopo il weekend di riposo, appuntamento il 25 febbraio, sempre alle 16, in trasferta contro la Francia. Ancora una settimana di stop e poi il rush finale, con Italia-Scozia il 9 marzo alle ore 15.15 e, infine, Galles-Italia sempre alle 15.15 italiane il 16 marzo.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostrerà in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedranno in campo l’Italia saranno trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri andranno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si potranno vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY 2024

I giornata

2 febbraio

Ore 21.00 Francia v Irlanda

3 febbraio

Ore 15.15 Italia v Inghilterra

Ore 17.45 Galles v Scozia

II giornata

10 febbraio

Ore 15.15 Scozia v Francia

Ore 17.45 Inghilterra v Galles

11 febbraio

Ore 16.00 Irlanda v Italia

III giornata

24 febbraio

Ore 15.15 Irlanda v Galles

Ore 17.45 Scozia v Inghilterra

25 febbraio

Ore 16.00 Francia v Italia

IV giornata

9 marzo

Ore 15.15 Italia v Scozia

Ore 17.15 Inghilterra v Irlanda

10 marzo

Ore 16.00 Galles v Francia

V giornata

16 marzo

Ore 15.15 Galles v Italia

Ore 17.45 Irlanda v Scozia

Ore 21.00 Francia v Inghilterra

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: match dell’Italia su Sky Sport Uno e su TV8, tutte le altre partite su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: match dell’Italia su Sky Go e Now e su tv8.it, tutte le altre partite su Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: match dell’Italia su OA Sport.

