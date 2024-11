Rugby: il Sudafrica chiude il 2024 in vetta al ranking. Italia decima

Si è chiuso l’ultimo weekend di test match ovali di novembre, con la sfida tra Irlanda e Australia che concluderà l’autunno di rugby il prossimo fine settimana. Una sfida che potrà influire sul ranking mondiale, ma con la certezza che il Sudafrica chiuderà il 2024 in vetta al mondo. E l’Italia in top 10.

In vetta resta, infatti, il Sudafrica, che battendo senza problemi un Galles allo sbando chiude l’anno a 92.78 punti ed è seguita dall’Irlanda, che battendo le Fiji resta a quota 90.78. Si conferma al terzo posto la Nuova Zelanda che con la vittoria contro l’Italia sale a 90.09 punti. Ai piedi del podio resta la Francia, la quale battendo l’Argentina guadagna qualche punto decimale con 88.51 punti e precede l’Argentina, quinta, con che scende a 84.97 punti.

Resta al sesto posto la Scozia, con la bella vittoria sull’Australia, che allunga sull’Inghilterra, che non smuove il ranking battendo il Giappone. Perde terreno ma si conferma ottava l’Australia nonostante il ko in Scozia. mentre si confermano al nono posto le Fiji. La sconfitta contro gli All Blacks costa un paio di punti decimali all’Italia, che chiude così il 2024 in top 10.

RANKING RUGBY AL 25 NOVEMBRE

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 90.78

3 Nuova Zelanda 90.36

4 Francia 88.08

5 Argentina 85.40

6 Scozia 83.34

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 81.52

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.64

11 Galles 74.01

12 Georgia 73.85

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 USA 70.02

16 Portogallo 68.82

17 Uruguay 67.06

18 Spagna 65.98

19 Tonga 65.46

20 Romania 63.01