Sci freestyle, Ruud e Gremaud vincono in Coppa del Mondo di slopestyle a Laax

A Laax (Svizzera) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Il norvegese Birk Ruud ha sfoderato una prova perentoria da 87.01 punti nella seconda run e ha trionfato davanti allo statunitense Mac Forehand (86.28) e al canadese Max Moffatt (85.91).

Il Campione del Mondo ha conquistato la prima vittoria stagionale dopo il settimo posto di Stubai e ha messo ulteriore pepe a una lotta molto accesa per la conquista della Sfera di Cristallo. Mac Forehand si trova al comando della graduatoria con 24 punti di vantaggio su Ruud, 50 sullo statunitense Alexander Hall, 59 sul canadese Evan McEachran e 60 su Moffatt.

Mathilde Gremaud ha vinto la gara femminile con un perentorio 86.00. La fuoriclasse svizzera ha messo le cose in chiaro fin dalla prima run e ha conquistato la seconda vittoria in questa specialità, la quarta considerando anche il Big Air. La Campionessa Olimpica è riuscito a battere la cinese Ailing Eileen Gu: la modella asiatica, argento a cinque cerchi in questa disciplina dove è tornata a esibirsi dopo un paio di anni, si è fermata a 78.13.

Gremaud ha così allungato al comando della classifica generale, dove ora vanta 84 punti di margine sulla francese Tess Ledeux (oggi settima) e 100 sulla neozelandese Ruby Star Andrews (oggi sesta). La statunitense Jay Riccomini ha completato il podio (60.46) precedendo l’altra padrona di casa Sarah Hoefflin (58.75). Ricordiamo che la nostra Flora Tabanelli è assente perché impegnate alle Olimpiadi Invernali Giovanili dove ha anche ricoperto il ruolo di portabandiera, mentre suo fratello maggiore Miro è stato eliminato in semifinale. Prossimo appuntamento il 3 febbraio a Mammoth Mountain (USA).

