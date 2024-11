Sci freestyle, Stevenson e Ledeux vincono l’apertura di Coppa del Mondo slopestyle a Stubai

A Stubai (Austria) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Lo statunitense Colby Stevenson ha dettato legge nella gara maschile, trionfando con il perentorio punteggio di 92.00 davanti allo svizzero Andri Ragettli (91.00), al norvegese Tormod Frostad (90.00) e al connazionale Mac Forehand (89.00).

Il 27enne americano si è imposto nel massimo circuito internazionale itinerante per la quarta volta in carriera, salendo sul gradino più alto del podio a oltre tre anni di distanza dalle ultime volte (era il marzo del 2021 quando fece festa tra Aspen e Silvaplana). I nostri Miro Tabanelli e Rene Monteleone erano stati eliminati in qualifica, rispettivamente con il 46mo (50.00) e il 49mo (44.50) riscontro.

La francese Tess Ledeux ha vinto la gara femminile con 87 punti. La Campionessa del Mondo e argento olimpico di Big Air ha conquistato il dodicesimo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante (considerando soltanto questa specialità), festeggiando nel miglior modo il suo 23mo compleanno che ricorre proprio oggi. La transalpina si è lasciata alle spalle le svizzere Mathilde Gremaud (85.00) e Sarah Hoefflin (82.25), quarta la statunitense Marin Hamill (80.00) a precedere la tedesca Muriel Mohr (76.50). La nostra Flora Tabanelli ha concluso in 21ma piazza (37.50).