Sci freestyle; Kingsbury ed Anthony dominano nel dual moguls a Val St Com e volano in Coppa del Mondo

Inarrestabile Mikael Kingsbury. Il fenomeno canadese ha conquistato il suo terzo successo stagionale nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità dual moguls, vincendo anche la tappa di casa, quella di Val St. Come

L’alteta nello specifico è riuscito nell’impresa realizzando un percorso netto, battendo nella big final lo svedese Flip Gravenfors, regolandolo con il totale di 19 contro 16. A piazzarsi sul gradino più basso del podio è stato invece l’austrliano Matt Graham, avversario che non ha concluso la small final. Massimo Bellucci, unico italiano del lotto, ha invece chiuso al quarantaseiesimo posto la prova, uscendo ai sedicesimi.

In campo femminile trionfo per Jakara Anthony che, nell’ultimo atto, ha raccolto un totale di 35 superando la statunitense Jaelin Kauf, anche lei non arrivata al traguardo. Destino simile a Rino Yanagimoto che ha ceduto il passo nella finalità ad Olivia Giaccio, terza con il totale di 35 punti.

Esattamente a metà della rassegna itinerante l’oceanica domina la classifica generale con 360 punti, seguita da Kauf a quota 244, quindi Giacciio (225). Nel circuito maschile dominio di Kingsbury, anche lui a quota 360 con una distanza siderale rispetto a Stegfeldt (oggi fuori dalla lotta per il podio), secondo a 220 davanti e a Gravenfors (211). La prossima tappa si svolgerà a Waterville il 27 gennaio.

Foto: LaPresse