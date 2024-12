Sci freestyle, cancellata la gara di dual moguls a Idre Fjall: meteo inclemente

Un intenso banco di nebbia ha impedito la disputa della prima gara di dual moguls valida per la Coppa del Mondo. A Idre Fjall (Svezia), infatti, il meteo è stato inclemente e la situazione non è migliorata nel corso della giornata, costringendo così gli organizzatori ad annullare questa prova di sci freestyle.

Non si è dunque potuto gareggiare dopo che ieri era andata in scena la seconda gara stagionale di moguls. Per il momento non sono stati comunicati eventuali recuperi. La Coppa del Mondo di moguls dà così appuntamento a Bakuriani (Georgia) per il 20 e 21 dicembre, dove si disputeranno le ultime gare di quest’anno solare.

In testa alla classifica generale, che combina i risultati conseguiti tra moguls e dual moguls, troviamo il canadese Mikael Kingsbury con 200 punti nel settore maschile mentre l’australiana Jakara Anthony e la francese Perrine Laffont condividono il primato tra le donne.