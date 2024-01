Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls: Horishima vince a Waterville, 3° Kingsbury

Si conclude nel segno di Ikuma Horishima la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità moguls. Sulle nevi di Waterville il nipponico ha trovato il suo secondo successo stagionale, salendo in testa alla classifica generale approfittando del mezzo passo falso del competitor Mikael Kingsbury.

Lo sciatore giapponese nello specifico ha conquistato un totale di 85.84 punti, suddivisi in 17.28 nel time, 18.26 nella fase di air e ben 50.3 in quella dei turns. Benissimo poi l’australiano Cooper Woods, secondo con 81.04 proprio davanti al canadese Kingsbury, il quale è rimasto attardato con 80.07 perdendo quota nella zona dei turns, dove non è andato oltre 45.0.

Si infiamma quindi la lotta per la sfera di cristallo: l’atleta del Sol Levante al momento conduce con 450 punti, cinquanta lunghezze in più del nordamericano, secondo con 400. Terzo posto poi per Walter Wallberg (oggi quarto) con 293.

In campo femminile continua il percorso netto del fenomeno Jakara Anthony, la quale ha incasellato la sesta vittoria di fila vincendo per dispersione la gara, prendendo in largo nell’air e nei turns con un totale di 81.22. A distanza siderale si è posizionata poi Jaelin Kauf con 71.71, mentre al terzo posto si è piazzata Hannah Soar con 67.93. Le tre atlete citate si trovano nella top 3 anche nell’overall rispettivamente con 600, 370 e 296. La prossima tappa si svolgerà a Deer Valley il 1 febbraio.

Foto: LaPresse