Sci di fondo, Frida Karlsson vince la 20 km tc mass start di Oberhof. Caterina Ganz 17ma in Coppa del Mondo

Ancora una vittoria svedese ad Oberhof, in Germania, nella tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la 20 km tc mass start femminile, infatti, premia Frida Karlsson, seconda ieri nella sprint, che batte la padrona di casa tedesca Katharina Hennig, seconda, e la finlandese Kerttu Niskanen, terza.

In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 17ma, proprio davanti ad Anna Comarella, 18ma, ma va a punti anche Martina Di Centa, 40ma. Al contrario di quanto accaduto nella gara maschile, la prova femminile vede subito andar via, dal gruppone di 52 atlete al via, un drappello composto da 15 unità, nel quale non compaiono le azzurre, costrette purtroppo sin da subito ad inseguire.

Il gruppo delle battistrada resta compatto fino all’ultimo dei sei giri previsti, quando esplode letteralmente sotto l’impulso della svedese Frida Karlsson, che ad una ad una stacca le avversarie ed entra prima nel rettilineo conclusivo, andando a vincere in 51’33″6, precedendo di 2″3 la padrona di casa tedesca Katharina Hennig, seconda, e di 3″8 la finlandese Kerttu Niskanen, terza.

L’altra tedesca Victoria Carl brucia al fotofinish la svedese Linn Svahn nello sprint per il quarto posto, con entrambe le atlete che accusano un ritardo di 7″5, mentre è sesta la leader della graduatoria generale di Coppa del Mondo, la statunitense Jessie Diggins, che chiude a 9″5 ma si consola con 30 punti bonus, avendo vinto entrambi gli sprint intermedi previsti.

Appena alle spalle delle prime 15 che componevano il gruppo di testa iniziale giungono al traguardo due delle tre azzurre in gara, ovvero Caterina Ganz, che termina 17ma a 1’32″6, chiudendo proprio davanti ad Anna Comarella, 18ma a 1’43″2, mentre è più staccata Martina Di Centa, 40ma a 5’04″9.

