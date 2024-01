Sci di fondo, Federico Pellegrino torna sul podio: “La parte di stagione dove cambio marcia”

Federico Pellegrino ha conquistato un bel terzo posto nella sprint di Davos, dove è andata in scena la quarta tappa del Tour de Ski. Il valdostano è riuscito a salire sul podio per la 43ma volta in Coppa del Mondo, la prima in stagione. L’azzurro si è issato al terzo posto nella classifica generale della competizione itinerante.

Federico Pellegrino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Il terzo posto della sprint di Davos è molto importante perché mi è sembrato di sentire nuovamente gambe reattive e di stare molto bene dal punto di vista organico. Finalmente sto arrivando in quel punto della stagione in cui cambio marcia. A dicembre ho lavorato molto ma l’influenza mi ha fatto fare alcuni passi indietro: dentro di me sapevo che quanto fatto avrebbe pagato. Quella di Davos è una pista che mi piace particolarmente e che si adatta alle mie caratteristiche: ad un certo punto ho pensato anche di poter vincere, ma la potenza di Chanavat e Anger ha avuto la meglio sulla mia esperienza e conoscenza della pista”.

L’azzurro ha poi proseguito: “In ottica classifica generale forse sarebbe stato meglio non superare i quarti di finale perchè tanti turni fanno consumare molte energie. Nell’inseguimento in classico ci saranno tanti tratti pianeggianti e da dietro diversi avversari potranno recuperare il tempo perduto con gli abbuoni della sprint: l’obiettivo è quello di difendermi al meglio, per ritrovarmi grosso modo nella posizione che occupavo al termine della tappa di Dobbiaco. A quel punto lo sguardo sarà sulla Val di Fiemme e le ultime due tappe del Tour: mi sono già espresso bene in quelle gare e voglio provare a giocare al meglio le mie carte“.

Foto: FISI/Pentaphoto

