Sci di fondo, Coppa del Mondo Oberhof 2024. Solo un podio azzurro, con Federico Pellegrino

Dopo aver osservato un fine settimana di pausa, la Coppa del Mondo di sci di fondo riparte da Oberhof. La località posta proprio nel cuore della Germania torna a ospitare il massimo circuito dopo ben dieci anni. Queste nevi, teatro dei Mondiali 1931, sono però state frequentate con assiduità solo dal 2008 al 2013, principalmente nell’ambito del Tour de Ski.

Sono scarse le soddisfazioni per l’Italia. Gli azzurri non solo non hanno mai vinto, ma si sono issati sul podio solamente una volta. L’unico piazzamento nelle prime tre posizioni è stato raccolto da Federico Pellegrino, attestatosi alla piazza d’onore nella sprint a skating del 2013.

Tre sono le gare previste nel weekend che va dal 19 al 21 gennaio 2024. Si comincia con una sprint a tecnica classica (venerdì); si prosegue con una mass start di 20 km, sempre in alternato, (sabato) e si chiude con una staffetta 4×7,5 km (domenica).

OBERHOF (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2013

(ULTIMA VOLTA IN CUI SI È GAREGGIATO)

Prologo 4,5 km TL

1) Harvey – 2) Kershaw – 3) Jespersen

Sprint TL

1) Halfvarsson – 2) Pellegrino – 3) Sundby

OBERHOF MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC (Unico precedente)

2010 : 1) Rønning – 2) Northug P. – 3) Teichmann

20 km mass start TC

Nessun precedente

Staffetta a quattro frazioni

Nessun precedente

Foto: La Presse

