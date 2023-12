Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024: Harald Oestberg Amundsen in testa, 15° Federico Pellegrino

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 324

2 GOLBERG Paal NOR 315

3 NOVAK Michal CZE 275

4 NYENGET Martin Loewstroem NOR 246

5 KRUEGER Simen Hegstad NOR 246

6 MUSGRAVE Andrew GBR 246

7 VERMEULEN Mika AUT 218

8 JOUVE Richard FRA 212

9 VALNES Erik NOR 202

10 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 202

15 PELLEGRINO Federico ITA 173

24 GRAZ Davide ITA 107

32 BARP Elia ITA 76

50 DE FABIANI Francesco ITA 54

52 DAPRA’ Simone ITA 50

58 VENTURA Paolo ITA 38

CLASSIFICA SPRINT

1 VALNES Erik NOR 112

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 98

3 JOUVE Richard FRA 95

4 PELLEGRINO Federico ITA 85

5 EVENSEN Ansgar NOR 80

6 JENSSEN Matz William NOR 79

7 VUORINEN Lauri FIN 72

8 MAKI Joni FIN 71

9 NORTHUG Even NOR 69

10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 64

33 BARP Elia ITA 18

35 GRAZ Davide ITA 16

CLASSIFICA DISTANCE

1 GOLBERG Paal NOR 261

2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 260

3 NYENGET Martin Loewstroem NOR 246

4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 246

5 MUSGRAVE Andrew GBR 246

6 NOVAK Michal CZE 227

7 VERMEULEN Mika AUT 218

8 TOENSETH Didrik NOR 197

9 LAPALUS Hugo FRA 188

10 JENSSEN Jan Thomas NOR 178

21 GRAZ Davide ITA 91

23 PELLEGRINO Federico ITA 88

34 BARP Elia ITA 58

36 DE FABIANI Francesco ITA 54

38 DAPRA’ Simone ITA 50

45 VENTURA Paolo ITA 38

