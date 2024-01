Petra Vlhova in testa allo slalom di Flachau, Shiffrin in scia

Le solite due e poi dietro il resto del mondo. Ancora una volta è duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, con la slovacca che precede di 7 centesimi l’americana dopo la prima manche dello slalom di Flachau. Saranno dunque le due grandi rivali a giocarsi con ogni probabilità la vittoria finale in una stagione che ha visto sul gradino più alto del podio sempre l’una o l’altra.

Vlhova dimostra di essere in grande forma e scia molto bene nella prima parte. Una piccola sbavatura poco prima dell’ultimo dosso le fa perdere qualcosa, con Shiffrin che guadagna qualche centesimo rispetto alla slovacca proprio sul finale di manche.

Terza posizione per la svedese Anna Swenn-Larsson, protagonista di un’ottima prova, ma comunque staccata di 52 centesimi dalla vetta. Alle sue spalle la connazionale Sara Hector (+0.92), che va ancora a caccia del primo podio della carriera in slalom. Quinta Katharina Liensberger (+1.05), che salva sicuramente l’onore dell’Austria dopo una prima manche veramente deludente per le padrone di casa.

Sesto posto per la svizzera Michelle Gisin (+1.15), che precede la tedesca Lena Duerr (+1.26), partita con il pettorale numero uno e che non riesce mai a trovare il feeling con il tracciato. Ottava la slovena Andreja Slokar (+1.30), mentre completano la Top-10 l’americana AJ Hurt (+1.38), che si inserisce con il pettorale 29, e la croata Zrinka Ljutic (+1.61).

Purtroppo continua il momento negativo per Marta Rossetti, che è alla quarta uscita consecutiva. L’azzurra inforca poco dopo il secondo intermedio quando era in piena corsa per un piazzamento a ridosso della Top-10.

Foto: LaPresse

