Sci alpino, Mikaela Shiffrin si opera. Incertezza sui tempi di recupero

Al momento nessuna delle due può prendere parte alla gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 ma, su di loro, si stanno versando fiumi e fiumi d’inchiostro, per motivi ben differenti. Stiamo parlando, ovviamente, delle due fuoriclasse statunitensi del Circo Bianco. Mikaela Shiffrin, ancora ai box dopo la brutta caduta di Killington, e Lindsey Vonn che, invece, non vede l’ora di tornare alle gare dopo aver messo in archivio il ritiro.

Nelle ultime ore si segnala una importante novità per Mikaela Shiffrin. La nativa di Vail, infatti, ha subito una piccola e rapida operazione all’addome, come riportato da RaceSkiMagazine, per andare a curare la ferita da taglio che si era procurata con un bastoncino nella rovinosa caduta sulla “Superstar”. La sciatrice classe 1995 sta migliorando giorno dopo giorno ma, per il momento, non c’è ancora nessuna ufficialità sul suo rientro in gara.

A questo punto è possibile che rivedremo la vincitrice di 99 gare in Coppa del Mondo solamente nel 2025. Chi, invece, sta scalpitando per il suo rientro ufficiale alle gare è Lindsey Vonn. La sciatrice nativa di Saint Paul, Minnesota, infatti, è pronta per il suo ritorno alle competizioni dopo aver appeso gli sci al chiodo ormai cinque anni fa.

La statunitense ha deciso di scendere come apripista nella terza ed ultima prova cronometrata della discesa femminile di Beaver Creek, preferendo proseguire nei suoi allenamenti specifici. Lindsey Vonn ha annunciato ufficialmente che tornerà in Coppa del Mondo e lo farà in occasione della tappa di St.Moritz (Svizzera), per le gare della prossima settimana (sono in programma 2 superG). Un ritorno che segnerà una pagina di storia del Circo Bianco, senza mezzi termini, in attesa di rivedere entrambe le campionesse in gara una contro l’altra. 181 vittorie in Coppa del Mondo in due. Qualcosa di sensazionale.