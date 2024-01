Sci alpino, tre azzurre nella top10 della prima prova della discesa di Cortina, Gauche in vetta, Goggia non spinge

Laura Gauche è risultata la più veloce al termine della prima prova cronometrata della discesa di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla splendida Olympia delle Tofane che oggi presentava uno scenario perfetto (cielo con qualche nuvola e temperatura di -1°) per cui le protagoniste della velocità hanno iniziato a conoscere il tracciato ampezzano.

La francese (pettorale numero 18) ha chiuso il suo allenamento con il tempo di 1:33.75, con 47 centesimi di vantaggio sull’austriaca Stephanie Venier e 48 sulla nostra Federica Brignone che prova a mettersi alle spalle le ultime uscite opache. Quarta posizione per un’altra austriaca, Cornelia Huetter, a 1.12, mentre è quinta Nicol Delago a 1.18.

Seste e settime le svizzere Corinne Suter e Jasmine Flury distanti, rispettivamente, 1.33 e 1.62 dalla vetta. Ottavo crono per un’altra elvetica, Lara Gut-Behrami a 1.82, quindi nona una brillante Marta Bassino a 1.89 davanti all’ennesima svizzera, Michelle Gisin, decima a 1.96.

Chiude in 17a posizione Nadia Delago a 2.47 da Gauche, quindi 20° Sofia Goggia a 2.52 dopo una notevole frenata nel tratto conclusivo. Andamento simile per Mikaela Shiffrin che si ferma a 4.29. Si classifica in 22a posizione Laura Pirovano a 2.58, quindi Teresa Runggaldier chiude a 3.47 ma dopo aver saltato una porta. Roberta Melesi si ferma a 5.35, dopo aver fatto segnare il miglior tempo in vetta con 12 centesimi di margine su Gauche.

