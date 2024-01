Sci alpino, brutta caduta per Monica Zanoner nella discesa di Orcieres Merlette di Coppa Europa. 2a Sara Thaler

La discesa di Orcieres Merlette 1850-Region Sud (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024 è stata funestata dalla bruttissima caduta della nostra Monica Zanoner. L’azzurra, partita con il numero uno, è caduta rovinosamente in una curva verso destra, finendo pesantemente sulla neve e finendo nelle reti di protezione dopo un volo spaventoso.

La gara è stata fermata per circa 45 minuti per permettere i soccorsi alla nostra portacolori che, successivamente, è stata trasportata in elicottero all’ospedale più vicino. Secondo le prime, parzialissime, ricostruzioni, si teme una frattura del femore.

A lato di questa pessima notizia, la prova è poi proseguita, con il successo finale dell’austriaca Emily Schoepf con il tempo di 1:22.32 con appena 18 centesimi di vantaggio sulla nostra Sara Thaler, mentre completa il podio la francese Garance Meyer a 43. Quarta la sua connazionale Lena Dauphin a 70 centesimi, quinta l’austriaca Anna Schilcher a 80, mentre è sesta la svizzera Janine Schmitt a 89.

Settima la sua connazionale Malorie Blanc a 91 centesimi, quindi ottave e none le tedesche Nadine Kapjfer e Fabiana Dorigo distanti rispettivamente 96 centesimi e 1.09, mentre completa la top10 la nostra Vicky Bernardi a 1.11. Si ferma in 15a posizione Sara Allemand a 1.75, quindi 21a Giulia Albano a 2.27, mentre Heloise Edifizi è 24a a 2.35.

Foto: FISI Pentaphoto