Sci alpino, Sofia Goggia: “Una discesa presa come una prova, domani posso spingere molto di più”

Un terzo posto particolare, in una gara davvero fuori dagli schemi. Si può riassumere in questo modo la prima discesa di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024, per quanto riguarda Sofia Goggia. La bergamasca, infatti, deve dividere il terzo gradino del podio con altre due atlete, ovvero Christian Acher e Valerie Grenier.

Il successo è andato a Stephanie Venier, autrice di un finale di gara clamoroso, che le ha permesso di sopravanzare Lara Gut-Behrami. Al traguardo il commento di Sofia Goggia punta su una direzione: “Sempre bello salire sul podio di Cortina, davanti a questo pubblico. Un affetto che arriva davvero al cuore e ti fa bene. Oggi però la gara è stata difficile, anche per colpa delle tante cadute”. (Fonte: Raisport).

La nostra portacolori passa ad analizzare la sua prova: “Anche dal mio punto di vista non è stata semplice. La prova disputata mi aveva vista sbagliare tanto. Non abbiamo potuto svolgere la seconda, per cui oggi me la sono quasi presa per studiare ulteriormente la pista. Le cadute di tante atlete, big soprattutto, hanno reso ancora più complicato tutto”.

Sofia Goggia prosegue: “Non so se il calendario incida in questa fila di infortuni. La FIS sicuramente ci sta portando al limite. Quando vedi che perfino una come Shiffrin cade e si fa male, fa riflettere. Anche per questo oggi mi prendo questo terzo posto e penso già a domani. So che posso spingere molto di più”.

Foto: FISI Pentaphoto