Sci alpino, Sofia Goggia cade nel superG di Altenmarkt: cosa è successo all’azzurra

Sofia Goggia è caduta nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra è uscita un po’ contratta dal cancelletto di partenza e ha accusato 27 centesimi di ritardo dall’austriaca Cornelia Huetter dopo il primo intermedio. Nel secondo tratto ha commesso un paio di evidenti errori, riuscendo comunque a rimediare e a restare in piedi, transitando alla seconda cellula con un ritardo di 0.41.

La fuoriclasse bergamasca ha pasticciato troppe curve in quel settore e nel terzo intertempo si è inclinata troppo in un’impegnativa curva verso sinistra, scivolando a terra. Fortunatamente Sofia Goggia non si è fatta male, si è prontamente rimessa in piedi ed è giunta al traguardo, visibilmente amareggiata in volto ma senza criticità dal punto di vista fisico. La sciata della nostra portacolori non ha convinto sulla pista austriaca, oggi è parsa lontana dalla forma dei giorni migliori.

Sofia Goggia marca uno zero pesantissimo in ottica classifica di specialità e perderà così il pettorale rosso di leader di questa disciplina, che ora finirà sulle spalle di Cornelia Huetter. L’azzurra, che nel corso di questa stagione ha vinto il superG di St. Moritz, avrà l’occasione per riscattarsi nel corso del fine settimana: domani si tornerà a gareggiare in discesa libera, domenica ci sarà spazio per un secondo gigante.

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...