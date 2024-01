Sci alpino: Simon Talacci sul podio nel gigante di Coppa Europa in Val Cenis. Vince il tedesco Gratz

Prima vittoria in carriera in Coppa Europa per il tedesco Fabian Gratz, che festeggia il successo nel primo dei due giganti in programma in Val Cenis (Francia). Gratz aveva già chiuso in testa la prima manche e ha confermato la propria leadership anche nella seconda, battendo di 39 centesimi lo svizzero Livio Simonet.

Fa festa anche l’Italia con il podio di Simon Talacci. Il livignasco si dimostra ancora una volta uomo da rimonta nella seconda manche, recuperando ben diciassette posizioni e chiudendo al terzo posto con 40 centesimi di ritardo dal vincitore. Si tratta del secondo podio stagionale e della carriera per Talacci, che era stato secondo lo scorso dicembre nel gigante di Valloire, quando aveva recuperato ben ventisei posizioni.

Ai piedi del podio i due tedeschi Jonas Stockinger (+0.42) e Anton Grammel (+0.45). Sesta posizione per l’austriaco Noel Zwischenbrugger (+0.47), che ha preceduto il norvegese Hans Grahl-Madsen (+0.50) ed il lituano Andrej Drukarov (+0.51). Completano la Top-10 lo svizzero Semyel Bissig (+0.52) e il canadese Erik Read (+0.56).

Filippo Della Vite è autore di una brutta prima manche e non riesce a rimediare troppo nella seconda, concludendo alla fine al 19° posto (+1.03). Hannes Zingerle perde ben diciotto posizioni e chiude 26° (+1.69), mentre Giovanni Franzoni è 28° con 2.56 di ritardo dal vincitore.

FOTO: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...