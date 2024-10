LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, torna Hirscher. L’Italia cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Soelden, prima tappa della coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile. Primo appuntamento del circuito mondiale maschile come al solito fissato per fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach in Austria.

Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile di Soelden, prima gara della stagione. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano, soprattutto in casa Norvegia. Lo svizzero, che ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di aprire il nuovo anno con un trionfo. I riflettori sono tutti puntati su di lui: la sua superiorità sembra tale da lasciare poche speranze ai rivali, che l’anno scorso hanno subito distacchi significativi in molte gare.

Il primo avversario di Odermatt potrebbe essere un connazionale, Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi dello svizzero. Altri possibili protagonisti sono lo sloveno Zan Kranjec, il croato Filip Zubcic e il forte terzetto norvegese composto da Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath. Proprio dalla Norvegia arriva una sorpresa: il ritorno di Lucas Braathen, ma con i colori del Brasile, patria materna, con il nuovo cognome Pinheiro. Il suo rientro dopo un anno di pausa aggiunge fascino alla competizione, anche se resta da capire come l’assenza influirà sulla sua forma. Altro clamoroso ritorno è quello di Marcell Hirscher, che scenderà in pista per l’Olanda con il pettorale 31, beneficiando di una wild card concessa dalla FIS che ha sollevato diverse polemiche.

In campo italiano, rimane l’incognita sulla presenza di Filippo Della Vite, reduce da un infortunio alla mano. Alex Vinatzer cercherà conferme dopo la buona stagione passata, mentre Luca De Aliprandini, veterano azzurro, punta a iniziare subito da protagonista. Gli altri azzurri al via sono Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del gigante di Soelden, prima tappa della coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.00, seconda manche alle 13.00. Buon divertimento!